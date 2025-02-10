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Полы разобрали в псковской церкви Николы со Усохи

В церкви Николы со Усохи XV-XVI веков в Пскове продолжается реставрация. Работы, которые начались с барабана купола, постепенно продвигаются к основанию памятника, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» / Telegram

К настоящему времени удалена штукатурка со стен, проводится укрепление кладки, вычинка и замена камня, разобраны полы, проведена выемка грунта. Устройство полов является заключительным этапом работ внутри храма. Ему будет предшествовать проведение всех инженерных сетей внутрь храма, в соответствии с проектом.

В 2023-2024 годах выполнили самый сложный этап по выносу сетей с территории храма. Памятник средневекового зодчества находится в самом центре современного города с развитой инфраструктурой. В советское время были проложены сети: газопровод, канализация, электросети.

Все старые коммуникации вынесли из пятна застройки. Провели археологические исследования, которые дали новую информацию об этапах строительства церкви и жизни горожан на территории Среднего города в разные периоды его существования. В соответствии с проектом, выполнили понижение уровня грунта вокруг церкви до исторической отметки. Проложили новые коммуникации. Ввод сетей в здание запланировали на весенне-летний период. Подключение станет следующим этапом.