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Лекцию об истории Николо-Любятовского монастыря прочтут в Пскове

Традиционные Александро-Невские беседы в библиотеке храма святого Александра Невского пройдут в Пскове 27 марта в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Темой встречи станет Никольский Любятов монастырь. Лектором выступит Арсений Постников, старший научный сотрудник отдела Древлехранилища Псковского музея-заповедника.

Беседа пройдёт в библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улиц Максима Горького, дом 67. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112) 72-14-41.