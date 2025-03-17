Иеромонах Прохор назначен на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии

Иеромонаха Прохора (Андрейчука) назначили на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре.
Фото: Псково-Печерский монастырь
20 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской православной церкви.
На заседании слушали рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета Русской православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.
Постановили: в связи с прошением преосвященного митрополита Псковского и Порховского Матфея назначить на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии ее проректора по воспитательной работе иеромонаха Прохора (Андрейчука).
«Поздравляем благочинного монастыря иеромонаха Прохора с назначением на должность ректора!» - добавили в монастыре.