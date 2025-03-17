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Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Всенощное бдение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 12 апреля, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: иеродиакон Симеон (Кивайло)

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане. За всенощным бдением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.

За богослужением митрополит Матфей принял в число послушников монастыря трудников Максима Карпенко и Вадима Давыдова. Также Владыка совершил постриг в рясофор послушника Никиту (Горбачёва) с наречением имени Иларион и послушника Михаила (Аброськина) с наречением имени Досифей.