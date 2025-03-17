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Деревянные полы устраивают в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

В церкви Сорока Севастийских мучеников в городе Печоры реставраторы приступили к устройству деревянных полов, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Шпунтовая деревянная половая доска укладывается на бетонную стяжку. Каждый край - угол тщательно подгоняется под размер стен. Проложен водяной контур для теплых полов с регулировкой температурного режима в помещении храма», - отметили в АНО «Возрождение».

В ходе ремонтно- реставрационных работ старые полы были разобраны. Лаги, находившиеся в хорошем состоянии, отреставрированы и использовались во время устройства новых полов. Проведено протезирование на местах, в которых началось деструктивные процессы. Часть лаг заменена полностью. Дерево прошло обработку септиками.

Храм Святых 40-а мучеников Севастийских, каменный, построен в 1817 году. Находится рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары 1779 года постройки, перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры.

До 1931 года эти два храма служили местом молитвы горожан, каменный храм Сорока Севастийских мучеников использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова, т.к. считался летним и не имел отопления, а с ноября до Страстной седмицы служили в зимнем Варваринском храме.

В церкви Святой Варвары ремонтно- реставрационные работы завершены в 2023 году.

В ходе предпроектных работ проведены археологические исследования исторической территории. Сделаны научные открытия. Проведена паспортизация объектов. Приведены в порядок юридические документы, защищающие права памятников истории и культуры. Масштабные ремонтно-реставрационные работы приводятся впервые.