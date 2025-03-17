Церковь / Новости епархии

Посещать кладбища, венчаться и выходить замуж нельзя в Великую среду Страстной седмицы

Третий день Страстной седмицы, который также известен как Великая среда, наступил 16 апреля. В этот день православные христиане вспоминают два значимых библейских события, произошедших в последние дни земной жизни Иисуса Христа: предательство Иуды и миропомазание.

Каждый день Страстной недели носит название великого или страстного. В течение этого периода в православной церкви не отмечают дни святых, не поминают усопших и не проводят венчания и крещения. В Великую среду перед литургией Великого четверга совершается таинство исповеди.

В этот день произошло два знаменательных события, которые нашли отражение в церковных службах. Первое из них связано с помазанием Христа миром — освященным маслом. Во время отдыха в доме Симона прокаженного к нему подошла женщина, которая вылила ему на голову драгоценное благовонное масло. Апостолы возмутились, посчитав, что она без причины пролила продукт, который можно было продать и раздать деньги нуждающимся. Однако Иисус прервал разговоры и сказал, что она предупредила его о скорых страданиях. Поступок этой женщины, которая, возможно, была грешницей, запомнился на долгие века.

Согласно Евангелию от Матфея, после помазания Иуда Искариот, один из 12 апостолов Иисуса Христа, отправился на совет к старейшинам, которые хотели расправиться со Спасителем. Он спросил у них, что получит взамен, если предаст своего учителя. Ему предложили 30 сребреников — крупную сумму по тем временам, на которую можно было купить дом в Иерусалиме. После этого Иуда начал искать подходящую возможность для предательства. Предполагается, что сговор Иуды с первосвященниками состоялся в ночь со вторника на среду.

После этого, в Великий четверг, во время Тайной вечери Иисус в последний раз отужинал со своими последователями и поведал им, что вскоре один из них его предаст.

В Великую среду православные верующие соблюдают строгий пост. Согласно монастырскому уставу, в этот день полагается сухоядение: разрешается есть хлеб, воду, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты. Для обычных верующих ограничения мягче, а больные и немощные от поста освобождаются.

Помимо ограничений в еде, в Великую среду существует множество строгих запретов. В этот день нельзя венчаться, выходить замуж, посещать кладбища и поминать усопших.

Также не стоит устраивать шумные праздники, приглашать гостей и отмечать дни рождения. Кроме того, в Великий день не рекомендуется заниматься рукоделием, поэтому отложите шитье, вязание и вышивание на другое время.

Сегодня верующие должны воздерживаться от зависти и любых мыслей о предательстве, помня о поступке Иуды. Также нельзя обижаться, скандалить и ссориться.

Великая среда знаменует начало подготовки к Пасхе. Обычно в это время хозяйки собирают всё необходимое для окрашивания яиц и опары для кулича.