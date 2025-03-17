Церковь / Новости епархии

Субботник возле церкви Великомученицы Варвары состоялся в Пскове

Субботник на территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы (деревянная)» на улице Плехановский Посад в Пскове состоялся 17 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по охране ОКН Псковской области

«Сегодня сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно со специалистами НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры провели субботник на территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Варвары Великомученицы (деревянная)"», - сообщили в комитете.

Участники субботника убрали мусор, сухие ветки и прошлогоднюю листву на территории храма.

Церковь располагается по адресу: город Псков, улица Плехановский Посад, дом №14.