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Расписание пасхальных торжеств опубликовал Псково-Печерский монастырь

18.04.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

Расписание пасхальных торжеств и мероприятий опубликовал Псково-Печерский монастырь. 

В субботу, 19 апреля, божественная литургия стартует в Михайловском храме в 9:00. Исповедь в 8:15. Часы в 8:30. Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма после окончания литургии продлится до 19:00.

Святые врата закрываются в 19:00 и открываются в 22:00.

Пасхальная полунощница в Михайловском и в Успенском храме начнется в 23:15 (вечер субботы). По окончании: утренняя и божественная литургия.

20 апреля, в воскресенье, в день Святой Пасхи состоится поздняя божественная литургия в Михайловском храме, начнется в 10:00. Часы в 9:40. Вечером планируется богослужение в Михайловском храме, начнется в 18:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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