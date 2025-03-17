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Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Спасо-Елеазаровском монастыре

В Великую Пятницу, 18 апреля, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил царские часы и монашеский постриг в Спасо-Елеазаровском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Митрополиту сослужили старший клирик Спасо-Елеазаровской обители протоиерей Сергий Иванов и насельник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря иеромонах Матфей (Лавров). Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения божественной литургии исполнил хор сестер монастыря под управлением монахини Веры (Солениковой). За богослужением молились настоятельница Спасо-Елеазаровской обители игумения Татиана (Пашкова) с сестрами, прихожане и многочисленные паломники.

Перед началом богослужения митрополит Матфей принял в число послушниц монастыря рабу Божию Татиану (Шевчук). По окончании богослужения владыка митрополит совершил постриг в рясофор насельниц обители инокиню Серафиму (Моисеевскую) с наречением имени Ольга и инокиню Марию (Серебрякову) с наречением имени София.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился к сестрам и всем собравшимся с назидательным словом.

Напомним, во вторник Страстной седмицы в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил постриг в мантию насельников обители.