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Пасхальная служба в храме Александра Невского. ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздничная пасхальная служба состоялась в храме Александра Невского в Пскове.

Наступило Светлое Христово Воскресение — самый большой христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Служба началась еще накануне Пасхи, в Великую субботу. После прихожане и духовенство совершили крестный ход.

Пасхальная служба — лишь начало празднования Пасхи. Уже в сам праздник продолжаются богослужения. Подробнее о том, как Пасху встретили в храме Александра Невского, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.