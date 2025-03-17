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Александр Козловский поздравил псковичей с Пасхой

С праздником Пасхи поздравил псковичей депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Пасхой Христовой — самым светлым и глубоким праздником в православной традиции», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что этот день дарит особую радость, наполняет сердца теплом, надеждой и верой в лучшее.

«Пусть в каждом доме сегодня звучит смех, пусть собираются за столом родные и близкие, а в душе каждого из нас живёт тишина, мир и благодарность. От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, душевного покоя, гармонии и добрых людей рядом. Пусть Господь хранит ваши семьи, придаёт сил в сложные минуты и щедро одаривает светлыми, счастливыми днями. Христос Воскресе!», - заключил депутат.