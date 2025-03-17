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Обряд освещения Словенских ключей пройдет в Изборске 25 апреля

Обряд освещения Словенских ключей пройдёт в Изборске 25 апреля в честь празднования иконы Божией Матери «Живоносный источник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Божественная литургия в Никольском соборе Изборской крепости начнется в 9:00. Крестный ход к ключам – в 10:15.

«Словенские ключи – живое природное чудо Изборска. В народе существует поверье, что даже один глоток воды из источников, освященных в этот день, укрепляет здоровье и дарует удивительную силу», - поделились высказыванием сотрудники Изборского музея-заповедника.