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Последний день Светлой седмицы празднуют православные христиане 26 апреля

Светлая суббота — последний день Светлой седмицы, седьмого дня после Пасхи. Это день благодарности за прожитую неделю пасхальной радости и подготовка к следующему важному празднику — Антипасхе. В Светлую субботу по окончанию литургии верующим раздаётся артос. Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь/ Telegram-канале

Артос (с греческого так и переводится — «хлеб») — это большая просфора с изображением Воскресения Христова или Креста, которая освящается в день Пасхи, а затем хранится в храме всю Светлую седмицу (неделю после Пасхи). Делается это в память об одном апостольском обычае, который сохранило церковное Предание. После Воскресения Спасителя апостолы, собираясь на молитву, совершали Евхаристию, установленную на Тайной Вечере, и в память о своем Учителе символически оставляли для Него место за столом и полагали туда хлеб. Эта традиция была продолжена в Церкви.

В Светлую субботу раздробленный артос раздают прихожанам. В монастыре это будет по окончании ранней и поздней Литургии.

Еще в XIX веке святитель Иннокентий Херсонский в слове перед раздачей артоса подчеркивал: «Его должно употреблять с благоговением как святыню, но не следует придавать ему какое-нибудь большее значение. Некоторые думают, будто этот хлеб может заменять божественное Причащение Святых Христовых Таин. Такое мнение — грешное, христианин должен знать и помнить, что ничто, никакая святыня не может заменить Пречистого Тела и Крови Господа нашего Иисусa Христа. Поэтому нет никакой надобности хранить целый год этот хлеб, как делают сие некоторые, приписывая артосу значение, какого он не имеет».