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В Псково-Печерском монастыре отреставрировали и покрыли золотом прапор-флюгер

Прапор-флюгер для башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре восстановлен и покрыт сусальным золотом. Изделие выполнено методом горячей ковки, восстановлены утраченные фрагменты и нанесено антикоррозийное покрытие, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области»

Автором проекта реставрации башни и прапора выступает известный архитектор Михаил Фриновский. Древние боевые башни монастыря, возведенные в XVI веке, впервые подверглись реставрации в 60-е годы XX века под руководством архимандрита Алипия. Тогда же появились декоративные металлические прапоры, выполненные архитектором-реставратором Владимиром Смирновым.

Каждый прапор несет уникальный символ: для башни Нижних решеток изготовлен железный стяг с изображением Спаса Нерукотворного.

Специалистами также восстановлен поворотный механизм флюгера, определяющий направление ветра.