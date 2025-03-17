Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе в День жен-мироносиц

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 4 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и гости епархии в священном сане.
По окончании Литургии митрополит Матфей поприветствовал Владыку Зосиму на Псковской земле и обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.