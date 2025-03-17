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Епархиальный музей откроется в Великих Луках 14 мая

14 мая по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в ознаменование 10-летия восстановление Великолукской епархии, а также в рамках празднования 100-летия со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в здании управления Великолукской епархии состоится торжественное открытие епархиального музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

В открытии музея будут участвовать правящей архиерей и духовенство Великолукской епархии, официальные лица администрации города Великие Луки, историки, краеведы, православная общественность города.

Начало тожественной церемонии в здании управления Великолукской епархии (улица Ставского, дом 63/4) в 17.00 (2 этаж).

Вход свободный.