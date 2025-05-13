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Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви прошло в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня, 15 мая. Решением Священного Синода игумения Татиана (Пашкова) назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В ходе заседания члены Синода слушали рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных и постановили в связи с прошением Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Матфея назначить игумению Татиану (Пашкову) на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря села Елизарово Псковского района Псковской области (журнал №49).