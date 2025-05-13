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Николай Валуев: Госдума отреагирует на решения конгресса «Единение»

Государственная Дума примет во внимание решения по вопросам туризма, паломничества и миссионерства, выработанные в рамках работы международного конгресса «Единение». Таким мнением поделился депутат Государственной Думы Николай Валуев в своем видеообращении к участникам конгресса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня в городе Печоры, в Псковской области, проходит международный конгресс "Единение". Вопросы туризма, миссионерства, паломничества, молодежные инициативы в этой области - все это обсуждается на площадке конгресса, и уверен, что по его итогам будут выработаны рекомендации для формирования стратегии развития миссионерства и, конечно же, паломничества, которые точно также очень актуальны сегодня. И я надеюсь, что эти инициативы обязательно коснутся и работы депутатов Государственной Думы. Поэтому мы ждем эти инициативы уже в таком высушенном, хорошем виде и обязательно на них отреагируем», - сказал Николай Валуев.

Напомним, что сегодня, 17 мая, в Печорах проходит международный конгресс «Единение», посвящённый развитию паломничества и туризма.