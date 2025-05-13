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Епископ Истринский Серафим: Синодальный отдел по делам молодёжи будет и дальше сотрудничать с Псковской митрополией

Синодальный отдел по делам молодежи планирует взаимодействовать с Псковской митрополией в вопросах популяризации паломничества и туризма среди молодежи. Об этом во время пресс-подхода в рамках международного конгресса «Единение» сообщил епископ Истринский Серафим, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего мне хотелось бы сказать о том, что нынешний конгресс "Единение", начал решать две очень важные задачи. Первая, это нивелирование антагонизма между паломничеством и туризмом. Я бы так сказал, что конгресс проходит под девизом: "Паломничество и туризм - от конфронтации к диалогу".

Священнослужитель добавил, что конгресс позволяет найти точки соприкосновения туризма и паломничества, делая поездки более осознанными.

«Мы знаем, что на протяжении долгого времени возникали разного рода недопонимания, которые происходили не из субъективных, а из объективных причин. И замечательно, что такой конгресс помогает найти точки соприкосновения паломничества и туризма и сделать так чтобы туризм становился все более осознанным, чтобы это не был просто продукт для ментального удовольствия человека, а постепенно превращался в паломничество, которое является важным, духовным этапом самосовершенствования человека», - отметил епископ Серафим.

Он подчеркнул, что паломнические поездки являются лакмусовой бумажкой для человека и его намерений.

«Вторая задача, которая на мой взгляд будет решаться в рамках этого конгресса, это совместные усилия, миссионерства, церковной молодежной работы в перспективе паломничества. Любая поездка, в том числе и паломническая - это лакмусовая бумажка. Она либо объединяет людей, либо разъединяет. Она либо способствует совершенствованию человека, познанию им самого себя, окружающей действительности, либо становится первой и последней его жизни. И вот для нас очень важно, чтобы паломничество и туризм, нашедшие точки соприкосновения одновременно стали и важным миссионерским инструментарием среди людей всех возрастов, но в первую очередь, конечно же, среди молодых людей, от которых зависит не только будущее нашей страны, но и её настоящее. И вот в этом смысле возглавляемый мной синодальный отдел по делам молодёжи готов и дальше развивать взаимное сотрудничество с нашими церковными структурами с Псковской митрополией, со всеми заинтересованными туристическими и государственными организациями для того, чтобы всякая поездка и туристическая и паломническая становилась важным шагом на пути чего-то существенно важного для нашего подрастающего поколения», - заключил священнослужитель.