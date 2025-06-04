Церковь / Новости епархии

Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня

Приход храма Вознесения господня города Пскова во главе с настоятелем иереем Олегом Ивановым при6лашает верующих совершить поломническую поездку на Духову Гору близ деревни Кирово Опочецкого райна в День Святого Духа, 9 июня. Об этом сообщили в Псковской епархии.

В 7:00 - отъезд от храма Вознесения Христова (улица Советская 64).

В 9:00 - Божественная Литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Опочки.

В 12:00 - Крестный ход на Духову Гору, где будет совершен молебен с акафистом Святому Духу.

При себе рекомендуют иметь удобную обувь, термос, бутерброды. Записаться и узнать все подробности о поездке можно по телефону: +7 921 110-89-09.