Всенощное бдение прошло в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского. ФОТО

Всенощное бдение прошло в псковском Храме Александра Невского в преддверии Дня России и дня рождения благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН
Завтра, 12 июня в 9:00, в воинском Храме Александра Невского города Пскова псковичей ожидает праздничная божественная литургия с крестным ходом, а позднее, в 11:30, начнется приходской праздник «День казачьего гостеприимства».
В программе праздника:
Праздник «День казачьего гостеприимства» уже стал традиционным и будет проводиться четвертый год подряд в День России.
Организаторы - приход Храма Александра Невского, Псковская региональная общественная организация «Казачья стража», хутор «Казачий дозор».