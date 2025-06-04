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Всенощное бдение прошло в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского. ФОТО

Всенощное бдение прошло в псковском Храме Александра Невского в преддверии Дня России и дня рождения благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

Завтра, 12 июня в 9:00, в воинском Храме Александра Невского города Пскова псковичей ожидает праздничная божественная литургия с крестным ходом, а позднее, в 11:30, начнется приходской праздник «День казачьего гостеприимства».

В программе праздника:

Концерт (казачьих и народных песен);

Катание детей на лошадях;

Тир;

Чеканка монет;

Рубка и мастер-класс владения казачьей шашкой;

Традиционная казачья кухня;

Выставка казачьего оружия;

Тематическая площадка для детей;

Народные игры (перетягивание каната и другие).

Праздник «День казачьего гостеприимства» уже стал традиционным и будет проводиться четвертый год подряд в День России.

Организаторы - приход Храма Александра Невского, Псковская региональная общественная организация «Казачья стража», хутор «Казачий дозор».