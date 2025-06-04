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Соревнования по мини-футболу на кубок благоверного князя Довмонта Тимофея прошли в Пскове. ФОТО

Соревнования по мини-футболу на кубок благоверного князя Довмонта Тимофея прошли по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Порховского при поддержке Администрации города Пскова на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

Соревнования планируется сделать ежегодными. В этом году они посвящены героическому служению иерея Антония Савченко, погибшего 12 мая 2025 года в зоне проведения СВО при исполнении пастырского долга и спасении наших воинов.

В турнире, помимо команды Псковской епархии, приняли участие ещё семь команд от различных организаций: ПсковГУ, Сбербанк, ФССП по Псковской области, команда города Печоры, АНО Псковской области «Отряд содействия обороне и обеспечения безопасности «Дружина», центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», отдел по делам молодёжи Псковской епархии.

Также соревнования были приурочены к 30-летию возрождения воинского храма Александра Невского.