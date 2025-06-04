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Митрополит Матфей вручил дипломы выпускникам духовной семинарии в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре вчера, 21 июня, накануне Недели всех святых, в земле Русской просиявших. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане и старший священник храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине города Москвы иерей Роман Хан. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения всенощного бдения исполнил братский хор под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, прихожане, паломники и семинаристы.

На полиелее, после прочтения праздничного Евангелия, митрополит Матфей вручил выпускникам Псково-Печерской духовной семинарии дипломы об окончании обучения.