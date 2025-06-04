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Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святителя Николая в Любятово

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме святителя Николая в Любятово сегодня, 22 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, празднование иконы Пресвятой Богородицы «Любятовская». Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма святителя Николая (в Любятово) протоиерей Владимир Попов, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, старший священник храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине города Москвы иерей Роман Хан, клирик храма святителя Николая (в Любятово) иерей Николай Васильев, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Никон (Горохов).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой и хор храма под управлением Константина Попова. За богослужением молились многочисленные паломники и прихожане храма.

Также митрополит Матфей обратился к собравшимся с Архипастырским словом.

Затем митрополит Матфей, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вручил настоятелю храма протоиерею Владимиру орден преподобного Сергию Радонежского I степени.