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В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы

На Стефановской церкви Спасо-Преображенского Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы. Завершается монтаж обрешетки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

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Со стороны фасадов уже завершена большая часть воссоздания утраченных декоративных элементов, которыми украшен памятник архитектуры. Сейчас специалисты приступили к вычинке кладки орнамента проездной арки.

Каменная церковь во имя апостола и первомученика архидиакона Стефана построена в 1403/1404. Церковь перестроена и освящена в 1713 году.

«Объект сложный. Состоит из нескольких зданий, пристроенных друг к другу в разные периоды. Объединяет надвратную церковь, колокольню и братский корпус. Вся история строительства и переделок, меняющих архитектурный облик, открывается в ходе удаления поздних штукатурных слоев и перегородок внутри памятника архитектуры. В частности, открыты исторические контуры больших окон внутри иконописной мастерской. Они были уменьшены в неизвестный период существования памятника архитектуры. По уровню исторической подоконной доски определено, что был изменен и уровень пола», - сообщили в епархии.

Продолжаются работы в интерьерах храма и бывшей трапезной палаты. Предполагается, что во время реставрации будут сохранены фрагменты исторических зондажей, рассказывающие об изменении архитектурного облика здания на протяжении столетий.