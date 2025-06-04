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Церковь / Новости епархии

Временный храм святой Ксении Петербургской открылся в Пскове

29.06.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

Временный храм Блаженной Ксении Петербургской открылся для прихожан на улице Рокоссовского в Пскове сегодня, 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Освящение храма и первое богослужение совершили митрополит Псковский и Порховский Матфей и митрополит Звенигородский Арсений (Перевалов). После освящения храма службы будут проходить регулярно. Митрополит Матфей отметил, что позже на месте временного деревянного храма построят каменный храм, который сможет вместить в себя пятьсот человек, а рядом откроют воскресную школу.

«Сегодня для Псковщины особый день. Сегодня мы празднуем праздник всех псковских святых. Зажжется еще одна лампада, начнутся службы в ещё одном храме. <…> Храм - это видимое проявление любви человека к Богу. Четыре года этот деревянный храм стоял в Останкино, а теперь место его - Псковская земля. Спасибо патриарху Кириллу, ведь это его подарок нам, псковичам», - сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

 

Новый каменный храм планируют посвятить Победе в Великой Отечественной войне.

Источник: Псковская Лента Новостей
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