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Началась реставрация здания бывшей Псковской Духовной семинарии

28 июня в здании бывшей Псковской Духовной семинарии начались реставрационные работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Со стороны внутреннего двора снесены аварийные деревья. Рабочие приступили к монтажу строительных лесов.



Проект реставрации и приспособления ОКН, выполненный по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» прошел все согласования и экспертизы.



Первый исторический корпус построен в 1738 году в барочном стиле. Одна из немногих построек этого периода в Пскове, которая сохранилась и дошла до нашего времени в достаточно хорошем состоянии. Небольшие переделки были произведены в ходе дальнейшего расширения семинарии. В 1844 году был пристроен следующий корпус, а в начале XX века это уже здание, состоящие из трех корпусов, выполненное по проекту архитектора Павловского.





На основании комплексных научных исследований был разработан проект приспособления, который сохраняет учебные заведения в этих постройках. Будут произведены большие работы по реставрации. В частности, предусмотрено восстановление исторической конструкции кровли, купола и главки домовой церкви Псковской Духовной семинарии.



Памятнику архитектуры будет возвращен исторический вид. Сохранится учебная функция здания со всей его первоначальной инфраструктурой: помещениями для питания и проживания учащихся из других регионов.



В проекте утверждены современные инженерные решения по строительству системы вентиляции и отопления. Они будут максимально скрыты в интерьерах, которым вернут исторический вид.