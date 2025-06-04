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Церковный хор выступит на праздновании Дня города Пскова

Новые песни в исполнении церковного хора смогут услышать псковичи на Дне города. Об этом на онлайн-брифинге в честь Дня города Пскова в Год 80-летия Победы в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказал глава города Борис Елкин.

«Мы с митрополитом Матфеем договорились о выступлении хора. Будут в новом исполнении песни. У нас регион особенный в части религиозной направленности», — отметил Борис Елкин.

Он также рассказал о планах на празднование: «Те мероприятия, которые проводятся регулярно, каждый год, — возложение цветов — в первой половине дня, а во второй половине дня концерт в Зеленом театре, где мы будем чествовать наших заслуженных граждан».

Однако мероприятия будут проходить не только 23 июля. На следующий день планируется богослужение в Троицком соборе, после чего будет организован Крестный ход.

Глава города также подчеркнул, что администрация старается минимизировать неудобства для горожан во время праздников.

Напомним, во время Великой Отечественной войны город Псков сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову было присвоено звание «Город воинской славы».