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V Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковой епархии

V Псковский фестиваль колокольного звона, приуроченный ко дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги, пройдёт 23 и 24 июля. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Звоны мастеров, приглашенных из Калуги, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева и Великого Новгорода будут разливаться над городом и радовать слушателей, наполняя сердца праздничным настроением. Жители и гости Пскова смогут насладиться звучанием колокольных звонов, услышать и прочувствовать, насколько живо, разнообразно и ценно это древнее искусство.

Концертные выступления будут проходить два дня:

23 июля

звон-концерт по окончании богослужения в Ильинском храме поселка Выбуты, на родине святой княгини Ольги;

мастера исполнят звоны на всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

24 июля

праздничные звоны гостей будут сопровождать литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, а так же молебен и крестный ход;

звон-концерт на переносной звоннице, которая будет располагаться возле храма Василия (на Горке).

Стать зрителями концерта приглашаются все желающие.