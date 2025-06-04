V Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковой епархии

V Псковский фестиваль колокольного звона, приуроченный ко дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги, пройдёт 23 и 24 июля. Об этом сообщили в Псковской епархии.
Звоны мастеров, приглашенных из Калуги, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева и Великого Новгорода будут разливаться над городом и радовать слушателей, наполняя сердца праздничным настроением. Жители и гости Пскова смогут насладиться звучанием колокольных звонов, услышать и прочувствовать, насколько живо, разнообразно и ценно это древнее искусство.
Концертные выступления будут проходить два дня:
23 июля
24 июля
Стать зрителями концерта приглашаются все желающие.