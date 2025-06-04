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Торжественный молебен княгине Ольге совершили в Псковском кремле

Праздничный молебен святой равноапостольной великой княгине Ольге совершили на вечевой площади Псковского кремля сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Событие традиционно прошло в честь Дня памяти княгини. Оно состоялось после поздней литургии. Службу и молебен возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей (Копылов). Он поздравил православных христиан с праздником и выразил благодарность губернатору региона Михаилу Ведерникову, присутствовавшему на мероприятии главе города Пскова Борису Елкину, первого заместителя губернатора области Веру Емельянову и уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталию Соколову.

«Традиционно мы собираемся под сводами собора пресвятой Троицы, чтобы прославить святую равноапостольную княгиню российскую Ольгу. Сколько мы знаем великих имен среди мужчин, среди воинов, князей и преподобных, которые прославили Россию. Особым порядком стоят великие жены, и княгиня Ольга стоит первая среди женщин, которые потрудились в деле прославления святой церкви. <…> Ее место в летописи вселенского православия действительно значимо: если бы не ее твердый характер, который нужно было применить к иноплеменникам, когда нужно было применить мудрость к своему народу, все было бы иначе. Господь наделил её умом и великим дипломатическим даром. Сегодня мы просим ее молитв о процветании псковской земли», – рассказал митрополит Матфей. «Традиционно мы собираемся под сводами собора пресвятой Троицы, чтобы прославить святую равноапостольную княгиню российскую Ольгу. Сколько мы знаем великих имен среди мужчин, среди воинов, князей и преподобных, которые прославили Россию. Особым порядком стоят великие жены, и княгиня Ольга стоит первая среди женщин, которые потрудились в деле прославления святой церкви. <…> Ее место в летописи вселенского православия действительно значимо: если бы не ее твердый характер, который нужно было применить к иноплеменникам, когда нужно было применить мудрость к своему народу, все было бы иначе. Господь наделил её умом и великим дипломатическим даром. Сегодня мы просим ее молитв о процветании псковской земли», – рассказал митрополит Матфей.

Перед христианами выступила и Вера Емельянова. Митрополит Псковский и Порховский подчеркнул, что первый заместитель губернатора является многолетним соратником церкви и особенно поддерживает образовательные проекты.

«Сегодняшний день – это день рождения города, день памяти особенной святой – великой княгини Ольги. В эти праздничные дни на нас о общая ответственность – принимать современные решения на благо современного Пскова, которому Мы желаем процветания и благополучия», – пожелала Вера Емельянова.

Молебен завершился окроплением прихожан святой водой.