Церковь / Новости епархии

Руководителя службы помощи «Белый цветок» наградили орденом преподобной Ефросинии

Орденом преподобной Ефросинии наградили руководителя службы помощи «Белый цветок» при храме святителя Василия Великого (на горке) в Пскове Галину Антонову, сообщается в группе службы помощи в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Служба помощи «Белый цветок» / «ВКонтакте»

«Вчера митрополит Матфей вручил мне, как руководителю "Белого цветка", награду, переданную Патриархом. Конечно, это награда не мне, а всем нам, кто по своему лепесточку добавляет свой вклад и участие в целое соцветие Белого цветка. Этой высокой наградой выражают глубокое уважение к нашей с вами деятельности, трудам, подчеркивают их нужность и важность. Низкий поклон всем, кто рядом, кто пытается спастись, работая над собой, меняя себя. Низкий поклон всем, кто просто делает добрые дела, не задумываясь ни о чем, просто по призванию души. Спасибо всем за молитвы, без этого мы бы не выдержали физически. За добрые слова поддержки, понимание, терпение. За любое ваше участие в нашем таком большом и нужном деле», - сообщила Галина Антонова.

Служба действует в Пскове на протяжении 7 лет