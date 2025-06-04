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В поселке Будник Псковской области прошёл праздничный водосвятный молебен

28 июля в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и день Крещения Руси, на малой родине князя Владимира у часовни в честь его имени в поселке Будник Псковского района прошёл праздничный водосвятный молебен, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Богослужение совершил секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев в сослужении благочинного Псковского церковного районного округа иерея Михаила Буценка и руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерея Романа Ледина. За богослужением молились местные жители, паломники и сотрудники Росгвардии, которые которые почитают святого князя Владимира своим Небесным покровителем.

По окончании молебна по традиции состоялся крестный ход к поклонному Кресту на берегу реки Черёхи, установленному по преданию на месте рождения князя Владимира. У Креста была отслужена заупокойная лития.