Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове

В Стефановской церкви, входящей в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря продолжается воссоздание оконных и дверных проемов, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)»

Предварительно проведена работа по вычинке разрушающегося камня. Завершается монтаж кровли.

Авторский надзор осуществляется проектной группой. Стефановской церковью занимаются реставраторы из Москвы с большим опытом работы. Сейчас среди их объектов Донской монастырь, Свято-Троицкая Сергиева лавра.

Среди отреставрированных объектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)» - Пороховые погреба Псковского Кремля.

В Стефановской церкви работы ведутся с 2024 года. На 2025 год запланировано завершение кровельных работ, работы в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.