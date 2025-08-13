Церковь / Новости епархии

Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове

Протодиакона Сергия Завьялова назначили клириком храма Александра Невского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Фото: храм Александра Невского / «ВКонтакте»

«Указом Высокопреосвященнейшего Владыки Матфеяк празднику Успения Пресвятой Богородицы в штат храма Александра Невского назначен новый клирик – протодиакон Сергий Завьялов, который ранее нес послушание в храме Святых Жен Мироносиц города Пскова», - сообщили в храме.

Отмечается, что отец Сергий служил в храме Святых Жен Мироносиц 28 лет.

«От всей души приветствуем отца Сергия на новом месте служения и желаем ему здоровья и помощи Божией», - добавили в храме.