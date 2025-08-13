←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 13.08.2025 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2025 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове 06.09.2025 13:000 Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове 05.09.2025 15:342 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы 05.09.2025 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены 03.09.2025 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах
Церковь / Новости епархии

Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове

06.09.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

Протодиакона Сергия Завьялова назначили клириком храма Александра Невского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Фото: храм Александра Невского / «ВКонтакте»

«Указом Высокопреосвященнейшего Владыки Матфеяк празднику Успения Пресвятой Богородицы в штат храма Александра Невского назначен новый клирик – протодиакон Сергий Завьялов, который ранее нес послушание в храме Святых Жен Мироносиц города Пскова», - сообщили в храме.

Отмечается, что отец Сергий служил в храме Святых Жен Мироносиц 28 лет.

«От всей души приветствуем отца Сергия на новом месте служения и желаем ему здоровья и помощи Божией», - добавили в храме.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
06.09.2025, 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове 06.09.2025, 13:000 Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове 05.09.2025, 15:342 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены
05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 03.09.2025, 15:531 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО 03.09.2025, 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах 03.09.2025, 11:080 Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове
03.09.2025, 09:000 Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах 02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли 01.09.2025, 13:520 «Пастырь»: День знаний и новолетие. ВИДЕО 31.08.2025, 22:000 Плитку укладывают на территории церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах
31.08.2025, 19:300 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 31.08.2025, 16:200 Стартовали противоаварийные работы по сохранению храма Мины, Виктора и Викентия в псковской деревне Кусва 31.08.2025, 13:200 Проректор Псково-Печерской Духовной семинарии принял участие в видеоподкасте 31.08.2025, 09:200 Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове
30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 29.08.2025, 12:290 Завершается монтаж кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 29.08.2025, 08:000 Ореховый Спас отмечают православные 29 августа 28.08.2025, 21:400 Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре
28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28.08.2025, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня 27.08.2025, 17:350 Фотофакт: Дорожку из цветов выложили в Псково-Печерском монастыре 27.08.2025, 16:530 На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня
26.08.2025, 14:560 Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени 23.08.2025, 17:400 В Мальском монастыре Печорского района состоялось выездное заседание по реставрации 23.08.2025, 17:200 Студенты Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в форуме «Открытие» 23.08.2025, 10:300 Православный молодежный лагерь «Трилучье» открывается в Печорах
22.08.2025, 20:190 Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова 22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 21.08.2025, 10:480 Новый сорт томатов вырастили в теплице Псково-Печерского монастыря 20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви
20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения
18.08.2025, 21:400 Колокола освятили в усвятском храме Преображения Господня 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове 17.08.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
15.08.2025, 10:210 Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии 15.08.2025, 10:150 «Пастырь»: Про Патриарха Тихона 13.08.2025, 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.08.2025, 22:550 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона прошел в Пскове. ФОТО
13.08.2025, 09:080 Мощи святителя Тихона встретили в Пскове  12.08.2025, 15:080 В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской» 12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа 11.08.2025, 21:231 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле
11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 11.08.2025, 07:300 Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 08.08.2025, 16:150 В праздник Успения Пресвятой Богородицы псковичей призывают помочь в украшении храмов 08.08.2025, 13:460 «Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО
08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 07.08.2025, 14:000 Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря 07.08.2025, 08:200 Подготовка к освящению колоколов храма Преображения Господня ведется в Усвятах 06.08.2025, 21:200 Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь»
06.08.2025, 17:250 Мемориальная келья отца Иоанна в Печорах будет открыта по расписанию выходных 7 августа 06.08.2025, 07:300 Память первых русских святых Бориса и Глеба чтят православные 05.08.2025, 12:440 Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.08.2025, 11:230 Сергей Степашин: Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время
05.08.2025, 10:460 Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове 05.08.2025, 09:430 К 100-летию блаженной кончины святителя Тихона запустили интернет-портал  05.08.2025, 09:150 В псковской церкви Николы со Усохи реставраторы приступили к оштукатуриванию стен южного придела 04.08.2025, 20:350 Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Троицкий собор Пскова 13 августа
04.08.2025, 16:154 Памятник патриарху Тихону поставили на улице Советской в Пскове. ФОТО 04.08.2025, 07:300 День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа 02.08.2025, 14:430 В Псково-Печерском монастыре состоится первый съезд церковных флористов Псковской митрополии 02.08.2025, 12:000 Ильин день отмечают 2 августа
01.08.2025, 12:550 «Пастырь»: Таинство венчания. ВИДЕО 31.07.2025, 21:400 В поселке Будник Псковского района прошёл праздничный водосвятный молебен 31.07.2025, 16:031 Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору 31.07.2025, 15:340 Божественная литургия состоится в псковском храме Александра Невского в День ВДВ
28.07.2025, 20:200 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря в Пскове 28.07.2025, 12:450 В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря прошла летняя смена семейного лагеря 28.07.2025, 11:091 На прежнем основании 28.07.2025, 07:000 День Крещения Руси отмечают 28 июля
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru