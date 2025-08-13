Церковь / Новости епархии

Епархия передала в школы Пскова 400 комплектов учебников по «Основам православной культуры»

Рабочая встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и начальника управления образования администрации города Пскова Геннадия Иойлева состоялась в архиерейской резиденции 11 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Во встрече также приняли участие: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Ледин, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, заведующий Центра развития ребенка – детского сада №41 города Пскова Елена Куваева.

В ходе встречи подвели итоги подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях города, а также обеспечение школ учебно-методическими материалами по предмету «Основы православной культуры». Также обсуждались текущие вопросы реализации совместных проектов на базе Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28.

В завершение встречи митрополит Матфей передал Геннадию Иойлеву 400 комплектов учебников по предмету «Основы православной культуры» для школ города Пскова в дар от Псковской епархии.