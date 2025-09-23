←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

Церковный музей в Великих Луках теперь можно посетить без предварительной заявки

02.10.2025 10:26

С 1 октября Музей церковной истории в Великих Луках принимает индивидуальных посетителей без предварительной заявки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии. Музей располагается в здании Великолукского епархиального управления по адресу: улица Ставского, дом 63/4. Посетить экспозицию можно по субботам с 10:00 до 16:00.

Фото: Великолукская епархия

Для групп с экскурсионным обслуживанием предварительная заявка необходима. Приём групп музей осуществляет в любой день, кроме воскресенья и понедельника.

Экспозицию музея подготовили для детей школьного возраста и взрослых. Несовершеннолетних приглашают посещать музей с родителями или в составе организованных групп с сопровождающим.

Выставка занимает три зала на втором этаже здания бывшего Духовного училища. Первый зал посвятили столетию первой волны гонений на церковь и священнослужителей Великолукской епархии. Во втором зале представили церковную утварь, облачения священнослужителей, иконы и антиминсы. Третий зал наполнили книгами, иконами, плащаницами и образцами вышивки.

Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты: каменные кресты, личные чётки патриарха Тихона, икону святого с пёсьей головой, потир для Причастия из гильзы от снаряда, крест из перламутра, старообрядческие книги и настоящее епископское облачение.

Музей церковной истории действует как некоммерческий просветительский центр и стал реальностью благодаря усилиям епископа Великолукского и Невельского Сергия (Булатникова), который лично собрал большую часть коллекции. Открытие музея состоялось 14 мая этого года. По словам владыки Сергия, музей воплощает давнюю мечту, реализованную через многолетний сбор экспонатов, включая находки из заброшенных и закрытых храмов.

Музей располагается рядом с другими культурными объектами Великих Лук и входит в разнообразные экскурсионные и паломнические маршруты.

Источник: Псковская Лента Новостей
