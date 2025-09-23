Церковь / Новости епархии

Начаты работы по демонтажу крыш в здании духовной семинарии в Пскове

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области в рамках федерального государственного контроля осуществили инспекционный визит с целью проследить за соблюдением требований к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание семинарии» первой половины XVIII века, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фотографии: министерство культурного наследия Псковской области

Здание расположено по адресу: город Псков, улица Советская, 21. Проектную документацию разработало ООО «Псковский институт "Спецпроектреставрация"». Проект получил положительное заключение при рассмотрении на заседании Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Работы на объекте проводятся подрядной организацией ООО «Реставрационная компания "Город"» города Пермь. Заказчиком работ является Псковская епархия.

На момент выхода зафиксировали выполнение следующих видов работ:

работы по установке лесов;

инъектирование и вычинка фундаментов;

отбивка поздней бухтящей штукатурки с фасадов здания;

частично начаты работы по демонтажу крыш южного и главного восточного крыльев здания.

Напомним, что в здании планируется восстановление учебных классов. Оно приспосабливается в соответствии с современными нормами функционирования учебного заведения. Будет сохранена столовая-кафе. Основной корпус XVIII века сохранит свое назначение: в нем разместятся аудитории.

Смотрите также Зданию бывшей Духовной семинарии в Пскове вернут его вид до 1917 года

В самом первом корпусе, построенном для греко-латинских классов в XVIII веке, позже располагались комнаты для проживания иногородних учащихся - семинаристов. Эта функция будет сохранена в той же части здания, где это было исторически.

Проектом реставрации функционально ничего не меняется.

Смотрите также На прежнем основании

Духовная семинария - объект федерального значения. Зданию, в основном, будет возвращен тот вид, который существовал до 1917 года. При этом будут сохранены все современные нормы комфортного пребывания, устроены современные системы вентиляции и отопления.

Также у стен семинарии открыли памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси.

Смотрите также Памятник святителю Тихону торжественно открыли в Пскове