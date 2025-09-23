Начаты работы по демонтажу крыш в здании духовной семинарии в Пскове

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области в рамках федерального государственного контроля осуществили инспекционный визит с целью проследить за соблюдением требований к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание семинарии» первой половины XVIII века, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.
Фотографии: министерство культурного наследия Псковской области
Здание расположено по адресу: город Псков, улица Советская, 21. Проектную документацию разработало ООО «Псковский институт "Спецпроектреставрация"». Проект получил положительное заключение при рассмотрении на заседании Федерального научно-методического совета по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Работы на объекте проводятся подрядной организацией ООО «Реставрационная компания "Город"» города Пермь. Заказчиком работ является Псковская епархия.
На момент выхода зафиксировали выполнение следующих видов работ:
Напомним, что в здании планируется восстановление учебных классов. Оно приспосабливается в соответствии с современными нормами функционирования учебного заведения. Будет сохранена столовая-кафе. Основной корпус XVIII века сохранит свое назначение: в нем разместятся аудитории.
В самом первом корпусе, построенном для греко-латинских классов в XVIII веке, позже располагались комнаты для проживания иногородних учащихся - семинаристов. Эта функция будет сохранена в той же части здания, где это было исторически.
Проектом реставрации функционально ничего не меняется.
Духовная семинария - объект федерального значения. Зданию, в основном, будет возвращен тот вид, который существовал до 1917 года. При этом будут сохранены все современные нормы комфортного пребывания, устроены современные системы вентиляции и отопления.
Также у стен семинарии открыли памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси.