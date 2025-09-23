Церковь / Новости епархии

Отпевание монаха Исидора состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря

От певание новопреставленного монаха Исидора (Гладышева) состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Фото иеродиакона Симеона (Кивайло)

Заупокойное богослужение возглавил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук) в братии монастыря и гостей в священном сане.

Молитвенно проститься с многолетним монастырским регентом монахом Исидором пришли насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духованой семинарии и многочисленные паломники.

Новопреставленный монах Исидор было погребен в Богом зданных пещерах монастыря.

Монах Исидор (Гладышев) скончался 16 октября на 54-м году жизни.