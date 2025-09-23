Церковь / Новости епархии

В Пскове вокруг церкви Николы со Усохи устанавливается архитектурная подсветка

В Пскове вокруг церкви Николы со Усохи устанавливается архитектурная подсветка, сообщили в Telegram-канале «АНО Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты проводят светотехнические расчеты системы освещения и разрабатывают проектную документацию фасадного освещения.

Работы выполняют согласно единому дизайн-проекту с использованием различных видов освещения. Для куполов и звонницы установят яркое освещение, а нижняя часть фасада будет подсвечена приглушенным светом, подчеркивающим величественность церкви. Светильники монтируют вдоль всей булыжной отмостки, близко к стенам храма. На специальным кронштейнах по всему периметру установят мощные прожекторы узкой оптики, нацеленные на детали фасадов, особенно с внутренней стороны подпорной стены.

Кроме того, продолжается благоустройство территории. Построен пандус для маломобильных граждан, а вокруг храма укладывают декоративную плитку. Также выполнена облицовка камнем бетонных конструкций подпорных стен. Мраморной плиткой покрыты ступени, ведущие к храму.

Этот памятник архитектуры XV-XVI веков, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, реставрируют по проекту, утвержденному министерством культуры России. Восстановительные работы ведутся с использованием исторических чертежей и исследовательских материалов Ю.П. Спегальского. Проведено тестирование наружных коммуникаций, выполнение которых отличается высоким качеством. В следующем этапе работы подключат объект к внутренним сетям.

Одним из важных обновлений станет изменение входной группы. Раскрыто крыльцо, которое ранее было закрыто и служило подсобным помещением. Согласно проекту архитектора Евгения Иванова, специалисты удалили позднее заложенные стеновые заполнения и восстановили открытую паперть с двумя колоннами, что восстановит исторический облик церкви.