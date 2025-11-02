Церковь / Новости епархии

Под слоем штукатурки Троицкого собора Пскова обнаружили скрытые изразцы

В ходе реставрационных работ в Троицком соборе Псковского кремля, по мере удаления штукатурного слоя с фасадов, появилась новая информация об утраченных элементах декора. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Одним из значимых открытий стало обнаружение части полихромных керамических изразцов, которые оказались скрыты контрфорсами — вертикальными конструкциями, усиливающими стены. В настоящее время проводится их реставрация. Для восполнения утрат псковские керамисты изготовили аналоги.

Впервые изразцы под слоем побелки выявил известный историк архитектуры Петр Покрышкин еще в 1912 году. Они, по-видимому, были полностью забелены еще в ходе ремонтных работ XVIII столетия. Поэтому их нельзя видеть ни на графических изображениях первой половины XIX века, ни на фотографиях конца XIX — начала XX веков.

️Сохранившийся (четвертый по счету) Троицкий собор возводился в камне в 1682—1699 годах на основе предыдущего строения, при этом здание существенно «выросло», достигнув в высоту 72 метра. Нижний ярус храма украшен поясом изразцовых керамических плит и тяжелыми наличниками.

️В 1893— 1895 годах под руководством псковского городского архитектора Федорп Нестурха фасады здания получили новую отделку. Отлитые из цемента декоративные элементы оформили большинство оконных проемов здания, карнизы, проездные арки крыльца и так далее. Изменения не коснулись лишь убранства оконных проемов придельных церквей и алтарных апсид, сохранивших свой первоначальный барочный рисунок, а также оконных наличников барабанов главного храма, сохранивших отделку конца XVIII века.

️После Великой Отечественной войны Троицкий собор стал одним из первых отреставрированных памятников архитектуры.

В 1969 — 1972 годах художниками-керамистами Владимиром Цивиным и Перл Е. проводились работы по расчистке, исследованию и реставрации керамического фриза, расположенного под окнами второго этажа на фасаде Троицкого собора.

️Недостающие и разбитые изразцы Троицкого собора были восполнены копиями, изготовленными на Ленинградском комбинате декоративно-прикладного искусства.

️Для псковичей Троицкий собор имел то же значение, что Софийский для новгородцев. В нем происходили торжественные проводы на войну, возведение в высшие должности, приём именитых гостей, всенародное объявление о важных событиях, там совершались посажения на княжение во Пскове; там хранились все реликвии города, а подцерковье являлось местом погребения видных общественных деятелей Пскова. При соборе хранился архив и казна. Перед храмом находилась Вечевая площадь – центр общественной жизни города.