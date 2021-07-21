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Патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил митрополита Псковского и Порховского Тихона орденом благоверного князя Александра Невского II степени. Об этом сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Кирилл и митрополит Тихон на торжественном открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Самолве.

Фото: архив ПЛН

6 декабря, в день памяти благоверного великого князя Александра Невского, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

В течение всего 2021 года в России и ряде других стран проходили торжества, посвященные 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Богослужением в храме Христа Спасителя завершилась основная часть юбилейных торжеств.

Перед началом богослужения протоиерей Михаил Рязанцев перенес в алтарь ковчег с частицей мощей святого Александра Невского, хранящийся в храме Христа Спасителя. В июне-августе 2021 года в рамках празднования 800-летия со дня рождения благоверного Александра Невского по благословению патриарха Кирилла состоялось четыре масштабных крестных хода по городам России и Белоруссии. Этот ковчег был главной святыней одного из них — так называемого исторического крестного хода, который прошел по местам жизни и деятельности благоверного князя, а также по маршруту перемещения святых мощей святого Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург в 1723 году.

Далее состоялось вручение церковных наград. Указом патриарха Кирилла во внимание к помощи и трудам по проведению юбилейных торжеств по празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского наград РПЦ, среди других деятелей был удостоен председатель патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон — ордена благоверного князя Александра Невского II степени.