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В РПЦ назвали отношения с католической церковью «замороженными»

Отношения Русской православной церкви (РПЦ) с Римско-католической практически заморожены, заявил митрополит Волоколамский Антоний, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ.

Он напомнил, что последний раз патриарх Кирилл общался с папой римским Франциском в марте по видеосвязи. Хотя беседа носила «благожелательный характер», вскоре после нее вышло интервью понтифика, в котором он, по словам митрополита, «карикатурно пересказал встречу» и допустил непозволительные выражения, сообщает РБК.

После беседы папы римского с патриархом в РПЦ сообщали, что они до конца года встретятся очно, но в том же самом интервью понтифик отказался от этих планов, добавил митрополит. «Папа римский сообщил о том, что встреча не состоится и что, в общем, он никуда не поедет», - сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ.