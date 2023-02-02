Церковь / Новости патриархии

Патриарх Кирилл обратился к православным россиянам с пасхальным посланием

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным россиянам с традиционным пасхальным посланием. Обращение опубликовали на сайте русской православной церкви.

«Возлюбленные о господе преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! К вам, православным христианам, живущим во многих странах мира, пребывающим в храмах и молящимся в домах, обращаюсь я ныне, дабы от сердца, исполненного духовной радости, поздравить с великим праздником святой Пасхи и по древней традиции победно возгласить: Христос воскресе!» – обратился патриарх московский и всея Руси Кирилл.

Он добавил, что на протяжении двух тысячелетий именно этими словами святая церковь торжествующе возвещает людям благую весть о дарованном богом спасении.

«В них — огонь нашей веры, сила любви, основание надежды, краеугольный камень церкви, средоточие новозаветного послания миру, немеркнущий свет просвещения и источник вдохновения, сердцевина христианской жизни и вся наша будущность. Что бы ни происходило в изменчивом, порой мятущемся и раздираемом противоречиями мире, какие бы трудности и испытания ни выпадали на нашу долю, мы знаем, веруем и проповедуем: пасхальная радость о воскресшем спасителе остается неизменной и всепобеждающей», – добавил патриарх.