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Митрополиту Тихону поручили проконтролировать подготовку к юбилею Пушкина в Святогорском монастыре

Заседание Патриаршего совета по культуре на тему «Роль А.С. Пушкина в формировании русской национальной идентичности» состоялось под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 ноября. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Модератором заседания выступил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре.

Фото здесь и далее: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В заседании Патриаршего совета по культуре также приняли участие митрополит Псковский и Порховский Арсений, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Во исполнение указа президента утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейной даты. Министерством высшего образования будут организованы экспозиции и выставки, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина, международные, общероссийские и региональные конференции и чтения, круглые столы, форумы и семинары. При поддержке ведомства будут изданы научные статьи и монографии.

«Эта большая работа уже стартовала: в 2023 году реализованы 235 "пушкинских" мероприятий в 76 вузах. В них приняли участие свыше 60 тысяч человек. В следующем году предстоит провести более 700 тематических событий и почти втрое увеличить число участников — до 172 тысяч. Мы совместно с университетами и научными организациями готовы и дальше при поддержке Патриаршего совета проводить работу по празднованию великого юбилея», — сказал Валерий Фальков.

Наиболее значимые проекты будут реализованы по линии Пушкинского дома (Института русской литературы РАН) в Санкт-Петербурге. Ко дню рождения поэта, 6 июня, из печати выйдет новый выпуск «Пушкинской энциклопедии», в которой найдут отражение определенные итоги развития пушкинистики и будут обобщены знания, накопленные почти за два века.

Также будет запущен научно-просветительский интернет-портал «Пушкин цифровой», на котором будут доступны все его произведения с автографами, научными комментариями и мультимедийными элементами. В настоящее время оцифровано уже 11 тысяч 786 страниц рукописей А. С. Пушкина (до конца года добавятся еще 14 тысяч записей) и почти 1,3 миллиона страниц научной литературы.

Целый ряд мероприятий реализует Институт русского языка имени Пушкина: вебинары, стажировки для русистов и волонтерские программы. В 2024 году выйдут специальные выпуски периодических изданий, посвященные 225-летию поэта.

На заседании также выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, в честь памятной даты в школах пройдут тематические занятия «Разговоры о важном», во всероссийских детских центрах состоится День единых действий, в программу которого войдут акции и флешмобы, сообщает сайт ведомства.

«В преддверии праздника, 20 мая, для 18 миллионов школьников пройдет занятие "Разговоры о важном" под названием "Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина". А 6 июня 2024 года во всех федеральных детских центрах состоится День единых действий, в том числе будут представлены постановки, посвященные творчеству А.С. Пушкина», — сказал он

Разработаны единые федеральные рабочие программы по литературному чтению на уровне начального общего образования и по литературе на уровне основного и среднего общего образования. Началась подготовка государственных учебников по этим предметам, которая завершится к концу 2025 года. Как пояснил министр, творчество отечественных писателей, и в первую очередь Александра Пушкина, изучается в каждом классе.

«Очень важно, чтобы мы достойно отпраздновали юбилей Пушкина. И я бы попросил, владыка (митрополит Тихон — прим. ред.), чтобы вы вместе с Советом, вами возглавляемым, подготовили программу празднования юбилея в рамках Русской Православной Церкви или с участием представителей Русской Православной Церкви в светских мероприятиях. Потому что это даст возможность еще и еще раз поговорить о Пушкине, о его роли и, конечно, высветить тот факт, что Пушкин был великим патриотом страны нашей, православным человеком, сумевшим объединить в себе западную культуру, в которой он, собственно говоря, и был воспитан, с русской культурой и православной верой»», - сказал патриарх Кирилл.

Митрополит Псковский и Порховский Арсений рассказал о мероприятиях в рамках празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина на территории Псковской области.

Святейший патриарх Кирилл поручил митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону и Патриаршему совету по культуре взять проконтролировать вопросы подготовки к юбилею на территории Успенского Святогорского монастыря (Великолукская епархия Псковской митрополии), где находится могила А.С. Пушкина.