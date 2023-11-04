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Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с курортами Колымы

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято.

В октябре в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма он сравнил полуостров с «курортами Колымы» для Византии и древней Греции. После он добавил с улыбкой, что на самом деле в Крыму прекрасно.

«Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой… Это было так – пошутить, подбодрить», – сказал он на брифинге, добавив, что его слова впоследствии звучали без контекста, пишет РИА Новости.

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Также на брифинге митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником президента России Владимира Путина.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.

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Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.