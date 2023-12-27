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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского - общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена - «Не в силе Бог, а в правде». Орден имеет три степени. Орден учрежден определением патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского, пишет «Интерфакс».

Орденом Александра Невского награждаются: военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской православной церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.

Князь Александр Невский (1221-1263) - сын князя Ярослава Всеволодовича - в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года (Невская битва). В 1242 году во главе новгородской дружины освободил город Псков от немцев. Он одержал множество военных побед, разгромил немецких рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году (Ледовое побоище), приостановив католическую экспансию на Русь. Также князь прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.