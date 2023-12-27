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Патриарх Кирилл: На Псковской земле сохранилось немало памятников архитектуры

На Псковской земле сохранилось немало памятников архитектуры, а также гражданского и военного зодчества, в том числе включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечается в приветственном слове патриарха Московский и всея Руси Кирилла, которое зачитали на открытии совещания епархиальных древлехранилителей в Паломническом центре Псково-Печерского мужского монастыря 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хранители призваны заботиться о нашем культурном наследии, - напомнил патриарх Кирилл. - Сегодняшнее совещание дает возможность обменяться опытом восстановления памятников церковного искусства, подвести итоги работы, проделанной за эти годы, определить новые подходы к решению различных важных задач. Знаменательно, что данное мероприятие проводится на Псковской земле, где сохранилось немало памятников архитектуры, а также гражданского и военного зодчества, в том числе и включённых в список Всемирного наследия».

Напомним, общероссийское совещание епархиальных древлехранителей при участии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, проходит в Пскове и Печорах 24–25 октября.