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День памяти великого князя Александра Невского празднуют 6 декабря

Великий князь Александр Невский — талантливый полководец, дипломат, мудрый и сильный правитель — все силы положил на защиту Русской Земли от иноземных захватчиков. Православная церковь прославила князя и за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений. День памяти великого князя Александра Невского празднуют 6 декабря.

Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, — битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году.

Понимая, что монгольское рабство — это унизительное и тяжкое бремя, он приложил немало усилий к сохранению мира с Ордой, который давал ему возможность все силы бросить на отражение агрессии со стороны католического запада. Окатоличивание для православной Руси означало не только физическое уничтожение, но и духовную смерть. В отличие от татар крестоносцы, благословленные римским папой, не только грабили и убивали, но и несли разрушение основ православной духовной культуры русского народа. Почитание князя Александра как святого началось почти сразу же после его кончины, пишет Calend.ru.

В Псковской области в память об Александре Невском стоят два монумента — на горе Соколиха в Псковском районе и в деревне Самолва Гдовского района.