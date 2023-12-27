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День памяти Святителя Петра чтят православные 3 января

3 января Русская Православная церковь чтит память Святителя Петра, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Он первым из русских митрополитов жил в Москве, а не во Владимире или Киеве.

Еще при жизни святителя, благодаря его выдающейся церковно-государственной деятельности, современники ставили его в один ряд со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. А после смерти митрополита Петра, о нем постоянно упоминают русские летописи, поскольку ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у его гроба, где к тому же еще и нарекались и избирались русские Первосвятители.

Святитель Петр родился во второй половине 13 века на Волыни, в семье благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына Евпраксии во сне Господь открыл благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет Петр поступил в монастырь, где ревностно исполнял все монастырские послушания. Много времени он уделял также изучению Священного Писания и иконописанию. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха, пишет calend.ru.

После достижения священства, он, по благословению своего наставника, ушел из монастыря и основал обитель в уединенном месте на берегу реки Ратс, где так прославился подвигами благочестия, что известность о нем пошла по всей Волыни, и к нему потянулись люди. Для приходивших иноков здесь был выстроен храм во Имя Спаса, и основан монастырь, названный Новодворским. Игуменом был избран святитель Петр, который кротко наставлял духовных чад и никогда не гневался на провинившегося инока.

Именно святитель Петр, по просьбе великого князя Иоанна Калиты, в 1325 году перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело очень важное значение для всей Русской земли. Также по его совету и благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Скончался святитель Петр, митрополит Московский и всея России 21 декабря (по старому стилю) 1326 года в Москве и был погребен в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам себе приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам святителя еще при его жизни, но и после смерти угодника Божия многие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после смерти.

Глубокое почитание святителя Петра началось со дня его преставления и быстро утверждалось и распространялось по всей Руси, чему способствовало политическое возвышение Московского княжества. А в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых. У гроба святителя Петра князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иване III клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца. Также при гробе святителя нарекались и избирались Московские Первосвятители.