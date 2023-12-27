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В школьную программу вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры»

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) возвращается в школы, он будет преподаваться учителями истории для учеников 5-7-х классов. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории», - сказал он.

Патриарх назвал возвращение предмета важным для современной российской школы.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен приказ Минпросвещения, по которому, в частности, с 1 сентября 2025 года предлагается исключить предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также учебный предмет ОДНКР. Их могут интегрировать в учебный курс «История нашего края». С критикой решения выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвавший не допустить исключения из программы 5-7-х классов отдельного преподавания предмета ОДНКР. Рабочую группу по согласованию позиций Русской православной церкви и Минпросвещения РФ по школьному предмету возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС. Он сообщал, что для успешного преподавания курса необходимо разработать программу и учебники, а также подготовить преподавателей.